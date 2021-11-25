دعوة ياسر قاسم وحسين عمار للمنتخب الوطني

2021/11/25 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدَ مدربُ المنتخب الوطني، زيلكو بتروفيتش، دعوة اللاعبين (ياسر قاسم وحسين عمار) الى قائمة وفد المنتخب الوطنيّ الذي سيغادرنا غداً الى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر للفترة من 30 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر.وقالَ بتروفيتش: إن دعوة اللاعبين المذكورين جاءت بعد التشاور مع الجهاز الفني وجرّاء تعرض كل من (إبراهيم بايش ومحمد علي عبود) الى إصابةٍ بعد مشاركتهما مع ناديهما اليوم ضمن منافسات الدوري المحلي، كما انها فرصة مثالية للاعبين المنضمين الجدد لإثبات الوجود في بطولة مهمة خصوصاً للاعبين الشباب لإثبات جدارتهما الفنية.

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