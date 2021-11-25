اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول مع المكافأة

2021/11/25 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري تشرين الثاني و كانون الاول من العام 2021 .

وبينت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل الوزير عادل الركابي استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها لشهري تشرين الثاني وكانون الأول ابتداءً من عصر اليوم، مع مكافأة قدرها 100 الف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل شهر لحين اقرار القانون الجديد".

وأضاف االبيان، أنه "تم صرف الراتب لهذا اليوم قبل الموعد المحدد والذي يفترض أن يكون في الأول من كانون الاول كون صرف الرواتب التقاعدية تكون في بداية الأشهر الزوجية وسيتم صرف الرواتب شهريا ابتداءً من العام القادم 2022".

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