غرق 27 مهاجراً بينهم عراقيون وسوريون شمالي فرنسا

2021/11/25 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أفاد وسائل اعلام بغرق 27 مهاجرا قبالة كاليه خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية، بينهم عراقيون وسوريون.وأشارت إلى ان "27 مهاجراً فقد حياته، وأنقذ اثنان وهم يتلقون العلاج في مستشفى بمركز كاله"، مؤكدة أن "عمليات البحث عن ضحايا القارب مستمرة جواً وبحراً".وفي قناة المانش في شمال فرنسا، قضى 27 مهاجراً على الأقل بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه، في كارثة إنسانية غير مسبوقة استدعت من باريس ولندن اتفاقاً على "الضرورة الملحّة" لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي.وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الفور بـ"تعزيز فوري" لوكالة فرونتكس الأوروبية وباجتماع أوروبي "طارئ" متعهدا "ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة"، داعياً إلى "التعزيز الفوري للوسائل المتاحة لوكالة فرونتكس" عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، على ما أفاد قصر الإليزيه.كما طالب الرئيس الفرنسي "باجتماع طارئ للوزراء الأوروبيين المعنيين بالتحدي الذي تطرحه الهجرة" مؤكدا "ستتخذ كل الإجراءات للعثور على المسؤولين (عن الحادث) وأدانتهم".وأدّى هذا الحادث الذي وصفه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بأنه "مأساة" إلى تسجيل أكبر حصيلة قتلى منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018./انتهى9

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