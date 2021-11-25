2021/11/25 | 22:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تؤكد تقديمها 11 مليون جرعة من لقاح كورونا دون تسجيل مضاعفات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/25 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تؤكد تقديمها 11 مليون جرعة من لقاح كورونا دون تسجيل مضاعفات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تؤكد تقديمها 11 مليون جرعة من لقاح كورونا دون تسجيل مضاعفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).