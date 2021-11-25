إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين مع المكافأة

2021/11/25 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،اليوم الخميس، إطلاق صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري تشرين الثاني و كانون الاول من العام الجاري.

وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان، أن “الدائرة وبإشراف مباشر من قبل الوزير عادل الركابي استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداءً من عصر اليوم الخميس الموافق مع مكافأة قدرها 100 الف دينار بواقع 50 ألف دينار لكل شهر لحين إقرار القانون الجديد”.

واوضحت الوزارة في البيان إن “الصرف تم قبل الموعد المحدد والذي يفترض أن يكون في الأول من كانون الأول لأن صرف الرواتب التقاعدية يكون في بداية الأشهر الزوجية وسيتم صرف الرواتب شهريا ابتداءً من العام القادم 2022”.

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