8 مليارات دينار قيمة التداولات الإسبوعية للبورصة

2021/11/25 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن سوق العراق للاوراق المالية تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الثاني.

وجرى خلال الاسبوع تداول 9 مليارات سهم بقيمة 8 مليارات دينار

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (575.61) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (576.29) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره 0.12% عن اغلاقه في اول الجلسة.

كذلك نُفذت خلال الأسبوع أكثر من (4300) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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