محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي نظيره التركي

2021/11/25 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

التقى محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، الخميس، محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، في اسطنبول، تلبية للدعوة الموجهة من الجانب التركي.

وقال غالب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارتنا تهدف إلى تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، ودعم فتح فروع للمصارف العراقية في تركيا وفتح الحسابات المتبادلة، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل".

وبحث الجانبان سبل "تطوير العلاقات المصرفية والمالية بين البلدين".

ودعا غالب نظيره التركي، إلى تقديم التسهيلات للمصارف العراقية بما يسهل تسوية الميزان التجاري بين البلدين وتحويل الاموال الخاصة بالعراقيين المقيمين في تركيا.

أشاد معالي محافظ البنك المركزي التركي بالجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي في تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه مستعد لفتح ابواب التعاون وتسهيل العمليات المصرفية بين البلدين.

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