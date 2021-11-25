توكل كرمان: تركيا ليست وصية علي في مواقفي من الإمارات والسعودية

2021/11/25 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الخميس، أنه لا يوجد عليها أي ضغوطات تركية في ظل التقارب بين الإمارات وتركيا، مشددة على أن موقفها المناهض للإمارات لا يتغير بالعلاقات بين الدول.

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