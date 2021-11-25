الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي

2021/11/25 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

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وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وتابعها "ناس"، (25 تشرين الثاني 2021)، "بحث آل نهيان ومصطفى الكاظمي خلال الاتصال، العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وأهمية تنمية تعاونهما المشترك، وتوسيع آفاقه ليشمل مختلف المجالات التي تحقق مصالحهما المتبادلة وبما يعود بالخير على شعبيهما".

وتبادل الجانبان وفق الوكالة "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين ومجمل تطوراتها إضافة إلى المستجدات في المنطقة والجهود والمساعي المبذولة لتعزيز أمنها واستقرارها وتنميتها".

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