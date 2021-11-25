2021/11/25 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eB9i1GZhhZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتجاجات السليمانية.. مطالبات بالتعاطي المسؤول مع المحتجين | تقرير حازم الشرع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتجاجات السليمانية.. مطالبات بالتعاطي المسؤول مع المحتجين | تقرير حازم الشرع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).