عمليات كركوك تعلن نتائج عملياتها خلال الـ 48 ساعة الماضية

2021/11/25 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع أعلنت قيادة عمليات كركوك، اليوم الخميس، عن نتائج عملياتها خلال الـ 48 ساعة الماضية.وقال قائد العمليات، الفريق الركن، علي الفريجي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نتائج فعاليات قيادة عمليات كركوك خلال 48 ساعة الماضية اسفرت عن العثور على ( 2 ) عجلة معدة للتفجير نوع ( بيك أب - وكورلا ) تحتوي على مواد شديدة التفجير، وإلقاء القبض على 4 مطلوبين وفق مواد قانونية".وأضاف: "كما تم العثور على 5 جلكانات سعة 20 لتراً ومواد شديدة التفجير، إضافة إلى اعتدة مختلفة و 12 عبوة ناسفة و قنبرة هاون وحزام ناسف ومواد وادوات تفجير عدد و8 صواريخ متنوعة”.

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