زيلكو بتروفيتش يدعو ياسر قاسم وحسين عمار للمنتخب العراقي

2021/11/25 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدَ مدربُ المنتخب العراقي لكرة القدم، زيلكو بتروفيتش، يوم الخميس، دعوة اللاعبين (ياسر قاسم وحسين عمار) إلى قائمة وفد المنتخب الوطنيّ الذي سيغادر غداً الى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس […]

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