خلاف بشأن تايوان.. الصين توقف إصدار التأشيرات في ليتوانيا 

2021/11/25 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، الخميس، وقف إصدارها التأشيرات في ليتوانيا، مع تصاعد التوتر بين البلدين بشأن تايوان.

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