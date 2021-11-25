استشهاد عنصر في الحشد الشعبي واصابة مدني بهجوم لداعش على قرية شمال شرق بعقوبة

2021/11/25 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد عنصر في الحشد الشعبي واصابة مدني في هجوم لداعش على قرية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عصابات داعش هاجمت قرية الرعاية التابعة لناحية العبارة،شمال شرق بعقوبة وتصدى لهم الأهالي ما أسفر عن مقتل منتسب في الحشد الشعبي وإصابة مدني".وأضاف المصدر أن "قوات من الجيش والشرطة هرعت إلى مكان الحادث لمعالجة الموقف دون أن تتضح الحصيلة النهائية للهجوم"./انتهى

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