محمد بن زايد و الكاظمي يبحثان هاتفيا علاقات البلدين و المستجدات الإقليمية

2021/11/25 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق .وذكرت وكالة انباء الامارات ان الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق و أهمية تنمية تعاونهما المشترك و توسيع آفاقه ليشمل مختلف المجالات التي تحقق مصالحهما المتبادلة وبما يعود بالخير على شعبيهما.وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين و مجمل المستجدات في المنطقة والجهود والمساعي المبذولة لتعزيز أمنها واستقرارها وتنميتها./انتهى9

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