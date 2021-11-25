2021/11/25 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال لقاءه بلاسخارت..العامري متسائلا: هل تقديم الطعون هو تهديد للمفوضية كما جاء في احاطتك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقاءه بلاسخارت.. العامري متسائلا: هل تقديم الطعون هو تهديد للمفوضية كما جاء في احاطتك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقاءه بلاسخارت.. العامري متسائلا: هل تقديم الطعون هو تهديد للمفوضية كما جاء في احاطتك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).