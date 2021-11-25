الداخلية تكشف اعداد الدول التي يمكن السفر اليها من دون تأشيرة

2021/11/25 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، قدرة المواطن العراقي على الدخول إلى 28 دولة دون سمة الدخول، مؤكدا الوصول للمرحلة الأخيرة لإنجاز الجواز الإلكتروني.

وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية اللواء أحمد العزاوي في تصريج للوكالة الرسمية، إن "الوزارة وصلت الى المرحلة الاخيرة في التعاقد على إنجاز الجواز الإلكتروني حيث وفرت مديرية الجوازات الدراسة الفنية وجميع المستلزمات في مديرية النظم والمعلومات في الوزارة".

واضاف، أن "الجواز الالكتروني يختلف بشكل كبير عن سابقاته من الجوازات حيث ستكون الصفحة الاولى بلاستيكية وتحتوي معلومات حامله غير القابلة للتزوير وفق نظام وشروط معينة".

واوضح، أن "تصنيف الجواز عالميا لا يعتمد على الصلاحية، بل يعتمد على سمات الدخول الممنوحة للبلد وعلى الحركة التجارية والسياسية".

وتابع، أنه "بإمكان المواطن العراقي حاليا الدخول لـ (28) دولة دون سمة دخول"، لافتا إلى أن "كوريا الجنوبية سمحت للعراقيين أخيرا بدخولها شريطة حملهم جوازات دبلوماسية، فيما سمحت قبرص بدخول من لديهم إجازة سفر أو جواز دبلوماسي".

واشار الى أن "الوضع السياسي والاقتصادي في تحسن مستمر ويساعد على النهوض بالجواز العراقي".

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