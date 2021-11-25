ملحمة 25 نوفمبر ثورة حتى النصر - تاج السر عثمان

2021/11/25 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 جاءت ملحمة مليونية الوفاء للشهداء الخميس 25 نوفمبر هادرة ، وتخليدا للشهداء، ومواصلة للثورة حتى النصر باسقاط حكم العسكر، و القصاص للشهداء .فقد أمطرت سماء السودان مواكب وسيول بشرية رافضة للانقلاب العسكري واتفاق البرهان حمدوك الذي حاول عبثا تكريس الانقلاب العسكري كما في شعار :"ولا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة "، ودعم الفلول وأحزاب الفكة الموالية للمؤتمر الوطني للاتفاق كما في وقوفهم خلف البرها ......





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