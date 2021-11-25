مقتل عنصر في الحشد وإصابة مدني بهجوم مسلح في ديالى

2021/11/25 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس بمقتل عنصر في الحشد وإصابة مدني بهجوم مسلح في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً بالحشد قتل واصيب مدني بجروح نتيجة هجوم عناصر داعش على احد المنازل ضمن ناحية الرعاية التابعة للعبارة في ديالى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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