مصر تحقق أعلى معدل نمو ربع سنوي في 20 عامًا.. وخبراء: الصناعة والسياحة وراء الصعود

2021/11/25 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين

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