2021/11/25 | 23:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال متهم بالارهاب ومتهمة تحمل ادوات لتعاطي المخدرات في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/25 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بالارهاب ومتهمة تحمل ادوات لتعاطي المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بالارهاب ومتهمة تحمل ادوات لتعاطي المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).