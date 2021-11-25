العراق يعتمد الجواز الإلكتروني

2021/11/25 | 23:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن الوصول للمرحلة الأخيرة لإنجاز الجواز الإلكتروني، فيما أشارت إلى قدرة المواطن العراقي على الدخول إلى 28 دولة دون سمة الدخول.وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، اللواء أحمد العزاوي، …

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