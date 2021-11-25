مباراة منتخب شباب لبنان ونظيره الإماراتي تنتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ضمن بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب

2021/11/25 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعادل منتخب شباب لبنان ونظيره الإماراتي التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب لكرة القدم المقامة في مدينة أربيل.و سجل (علي الفضل) هدف منتخب لبنان في الدقيقة 21، وعادل (سلطان العميري) في الدقيقة 61 هدف منتخب الامارات، والمباراة ، قادها الحكم الدولي العراقي (واثق محمد).وبذلك رفع منتخب شباب لبنان رصيده الى أربع نقاط، بينما حصل منتخب شباب الامارات على أول نقطة له./انتهى9

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