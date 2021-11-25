العامري لبلاسخارت: هل تقديم الطعون هو تهديد للمفوضية كما جاء في احاطتك غير الموضوعية؟

2021/11/25 | 23:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الخميس، ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.واكد العامري خلال اللقاء ان “ما يهمنا ومن اولى اولوياتنا هو استقرار العراق الامني والسياسي وقد بذلنا من اجل تحقيق ذلك كل اعمارنا وشبابنا في هذا الطريق، لذلك نرفض كل ما يزعزع او يعرقل استقراره”، […]

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