(وثيقة): القضاء يبت بشكوى تقدّم بها المرشح عن بابل صادق مدلول

2021/11/25 | 23:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات، الخميس، توضيحاً بشان إلغاء نتائج الدائرة الثانية في محافظة بابل بناء على الطعن المقدم من قبل المرشح صادق مدلول.

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وقالت الهيئة في وثيقة صادرة عنها تلقى "ناس" نسخة منها، (25 تشرين الثاني 2021)، إنه "فيما يتعلق بغلق المحطة (۲) التابعة لمركز الاقتراع رقم (۱۹۲۳۰۹) والمحطة (4) التابعة لمركز الاقتراع رقم (۱۹۲۳۱۰) ضمن الدائرة الانتخابية (۲) محافظة بابل والذي تم الغاء نتائجهما بناء على طعن المرشح ( صادق مدلول حمد) وقرار هذه الهيئة المشار إليه أعلاه إذ أوضح مجلس المفوضين بأن جميع أجهزة الاقتراع في محطات الاقتراع في المحافظات كافة مبرمجة للغلق ذاتيا في الساعة السادسة مساء، ولايمكن التصويت بعد هذا الوقت، ولا وجود لأي تأخير فيها حسب تقرير غلق يطبع آنيا بوساطة جهاز التحقق ويوقع من مدير موظفي محطة الاقتراع المرفقة صورة منه بكتاب الإيضاح، ولم يسبق للمفوضية ربط هذا التقرير باضبارة الطعن، واما طباعة تقرير النتائج في جهاز العد والفرز الالكتروني، فيكون بوقت وتاريخ لاحق على وقت وتاريخ غلق المحطة ويختلف من جهاز إلى آخر وسبب ذلك أنه يتم تزويد الجهاز باستمارة التسوية والمطابقة وعدد الأوراق غير المستخدمة".

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