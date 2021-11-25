بينها 3 عربية.. إسرائيل تقلص قائمة مشتري تقنياتها للأمن الإلكتروني

2021/11/25 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، الخميس، بأن إسرائيل قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تسلل باعته مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس.

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