وزير النقل: الحكومة وقعت على اكمال خمسة مشاريع من ميناء الفاو

2021/11/25 | 23:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير النقل ناصر الشبلي ان الحكومة وقعت على اكمال خمسة مشاريع من ميناء الفاو .وقال الشبلي في تصريح متلفز ان عقد ميناء الفاو يبلغ مليارين و625 مليون دولار بمدة تنفيذ تبلغ 3 سنوات مشيرا الى ان الشركة الكورية وعدت بإكمال ميناء الفاو قبل المدة المحددة.واوضح لا توجد اي اتفاقية بشأن بيع ميناء الفاو الى دولة اجنبية او عربية لافتا الى انه من لا يريد انجاز ميناء الفاو له اجندات اما سياسية او خارجية.واكد الشبلي ان ميناء الفاو سيؤثر على كافة الموانئ ومنها قناة السويس أيضا./انتهى9

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