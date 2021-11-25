المفوضية تعلن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي في آخر المحطات المطعون بها

2021/11/25 | 23:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي في آخر المحطات المطعون بها.وقالت المفوضية في بيان تلقت “قناة التغيير” نسخة منه، إنها “أنهت اليوم جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، والتي كان آخرها هذا اليوم لمحطات محافظة نينوى، … Readmore

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