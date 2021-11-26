"الصحة" العراقية: تقديم 11 مليون جرعة لقاح دون تسجيل مضاعفات

2021/11/26 | 00:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن هاني العقابي، وزير الصحة العراقي، اليوم الخميس، تقديم 11 مليون جرعة لقاح من دون تسجيل مضاعفات، فيما أشار إلى تطعيم أكثر من 140 ألف شخص من الأعمار بين 12-17 عاماً بالجرعة الأولى.وقال العقابي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة …

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