2021/11/26 | 00:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، تطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.وقال البنك المركزي العراق، إن محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، التقى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطالب تركيا بتقديم تسهيلات للمصارف لتسوية الميزان التجاري) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطالب تركيا بتقديم تسهيلات للمصارف لتسوية الميزان التجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).