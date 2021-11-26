مجلس أمن إقليم كردستان يصدر بياناً بعد مداهمة لاعتقال مطلوب أوقعت قتيلين وجرحى

2021/11/26 | 00:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر مجلس أمن إقليم كردستان، الخميس، بياناً بشأن مقتل ضابط في محافظة السليمانية.

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وقال المجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2021)، إنه "مساء اليوم،25/11/2021 تم تكليف طرف رسمي بتنفيذ قرار المحكمة وسيادة القانون للقبض على المطلوب (مراد كاني كوردَيي) في مدينة رانيا بطريقة مدنية وقانونية، لكن اثناء تنفيذ القرار ونتيجة لاستباق منتهكي القانون إطلاق النار، قُتل المنتسب الأمني شامل زرار إسماعيل، وبعد الرد على منتهكي القانون قُتل مراد كاني كورديي واثنين من حراسه".

وأضاف البيان "ومن هنا نعلن للرأي العام أن الأجهزة الأمنية تحقق في القبض على جميع المتهمين بهذا الحادث، وتتم ملاحقتهم قضائيا، وسيتم عرض جميع المتهمين على القضاء".

ولقي ضابط في وزارة داخلية إقليم كردستان العراق حتفه، في وقت سابق، وأصيب 3 منتسبين وسط مدينة السليمانية.

وسائل إعلام مقربة من الاتحاد الوطني الكردستاني أكدت في سلسلة أنباء عاجلة ترجمها "ناس كورد"، (25 تشرين الثاني 2021)، إن "الضابط برتبة عقيد في وزارة داخلية إقليم كردستان مراد كاني، اصيب بجروح شديدة بعد تبادل إطلاق نار مع قوة حكومية كانت تروم اعتقاله، نقل على إثرها الى المستشفى مع 3 حراس كانوا بصحبته".

ووفقاً للمصادر "فقد توفي الضابط فيما يرقد بقية المصابين في المستشفى لتلقي العلاج".

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