التربية العراقية تحدد موعد انطلاق امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط - عاجل

2021/11/26 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط.وذكرت الوزارة في بيان، أن "امتحانات الدور الثالث التكميلي لطلبة الثالث المتوسط ستبدأ يوم السبت الموافق 4 / 12 بدلاً عن 27 / 11 ".وأضافت أن "هذا الامتحان يشمل الطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول التكميلي فقط، حيث لا يشمل الطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول والثاني".

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