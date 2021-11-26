اندلاع حريق في شبكة الإعلام العراقي وسط بغداد

2021/11/26 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، الخميس، باندلاع حريق داخل شبكة الاعلام العراقي وسط العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "حريقا بسيطا اندلع داخل مبنى شبكة الاعلام العراقي".

واضاف، ان "الحريق تحت السيطرة".

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