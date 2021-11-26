الشيطان والحمار - منير المجيد

2021/11/26 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد مرّ الشيطان قرب بيت «أ» ولاحظ حمارهم المربوط إلى الشجرة، فما كان منه إلّا وفكّ رسنه، ومضى بحيوية شيطانية إلى قمة التلّة.ذهب الحمار بهدوء إلى حاكورة الجار «ب» وصار يلتهم خضرواتهم.انتبهت زوجة ب إلى جلبة الحمار، ولاحظت فعلته من خلال الشبّاك، فطار صوابها.



أسرعت إلى إلتقاط بارودة الصيد وأطلقت على الحمار طلقة قاتلة.سمع أ صوت الطلقة، فخرج ليستطلع الأمر، وهاله منظر حمار العائلة المغدور، فعاد ل ......





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