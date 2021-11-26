التربية تحدد موعداً جديداً لامتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط

2021/11/26 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "امتحانات الدور الثالث التكميلي لطلبة الثالث المتوسط ستبدأ يوم السبت الموافق 4 / 12 بدلاً عن 27 / 11 ".وأضافت أن "هذا الامتحان يشمل الطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول التكميلي فقط، حيث لا يشمل الطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول والثاني".

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