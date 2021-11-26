فوز غال لبيتيس وليفركوزن في الدوري الأوروبي

2021/11/26 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حقق ريال بيتيس الإسباني فوزا ثمينا اليوم الخميس على فرينكفاروزي المجري بهدفين نظيفين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليتأهل الفريق الإسباني إلى الدور التالي.وسجل هدفي بيتيس الجناح كريستيان تيو (ق5) والمهاجم سيرخيو كاناليس (ق52)، على ملعب بينيتو فيارمارين في إشبيلية، معقل بيتيس، في إطار المجموعة السابعة من البطولة.وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق باير ليفركوزن فوزا ثمينا على سيلتك الأسكتلندي (3-2)، ليتأهل الفريق الألماني إلى الدور التالي في صدارة المجموعة./انتهى9

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