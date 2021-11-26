جالطة سراي ولاتسيو يحسمان التأهل في الدوري الأوروبي.. وخروج مارسيليا

2021/11/26 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تأهل جالطة سراي ولاتسيو إلى الدور التالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوز الفريق التركي على مارسيليا 4-2، وتغلب الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة على لوكوموتيف موسكو.وفاز جالطة سراي على أرضه 4-2، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، في حين توقف رصيد مارسيليا عند 4 نقاط بالمركز الثالث (المؤهل لدوري المؤتمر).افتتح ألكسندرو سيكالدو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، وزاد الغلة بهدف عكسي في الدقيقة 30 لدوجي كاليتا كار.وأضاف سفيان فيجولي الهدف الثالث، للفريق التركي في الدقيقة 64.وأحرز أركاديوز ميليك الهدف الأول لمارسليا في الدقيقة 69، قبل أن يرد ريان بابل بتسجيل الهدف الرابع لجالطة سراي.وهز ميليك الشباك مرة أخرى في الدقيقة 85، مسجلا الهدف الثاني لمارسيليا.واقتنص لاتسيو البطاقة الثانية عن المجموعة الخامسة، بالفوز بثلاثية على لوكوموتيف موسكو في عقر داره.أحرز الفريق الإيطالي هدفين من ركلتي جزاء سجلهما تشيرو إيمبولي في الدقيقتين 56 و63، وأضاف بيدرو رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 87./انتهى9

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