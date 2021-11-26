التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثالث التكميلي للثالث المتوسط

2021/11/26 | 00:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية، الخميس، موعد امتحانات الدور الثالث التكميلي للثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن “امتحانات الدور الثالث التكميلي لطلبة الثالث المتوسط ستبدأ في الرابع من الشهر المقبل بدلا من الـ27 من الشهر الجاري”.

وأعلنت وزارة التربية اليوم الخميس نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي.

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