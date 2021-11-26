محمد بن زايد ورئيس وزراء العراق يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية

2021/11/26 | 00:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.وبحث الجانبان، العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة …

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