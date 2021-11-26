شعوران غريبان في الأطراف يحذران من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول في الدم !

2021/11/26 | 01:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

حالة صحية يصعب اكتشافها مع عدم وجود

العديد من الأعراض الواضحة.

ويعرف الكوليسترول بأنه مادة شمعية

ينتجها الكبد.



وعلى الرغم من أن

الكوليسترول ليس سيئا في جوهره (يحتا

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