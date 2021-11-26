أي جانب من أجدادك قد انحدر من القرود - محمد زكريا توفيق

2021/11/26 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق استمر داروين يعمل في منزله الريفي خارج مدينة لندن في هدوء.



واستمر في جمع البيانات والأدلة لتدعيم نظريته التي وضع خطوطها العريضة عام 1844م.



لكن ما قام بنشره حتى الآن لا يشير إلى نظرية التطور من قريب أو بعيد.



في عام 1846م، قام بنشر دراسته عن جيولوجية أمريكا الجنوبية.



الثماني سنوات التالية قام بتكريسها لدراسة البرنقيل (حيوانات تنتمي لمجموعة الجمبري والسرطانات البحرية).شاهد داروين ابنت ......





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