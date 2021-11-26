وست هام وموناكو وليفركوزن إلى الأدوار الإقصائية في اليوروبا ليغ

2021/11/26 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أندية موناكو الفرنسي، وست هام الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني الأدوار الإقصائية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، بعد فوزها في مبارياتها ضمن منافسات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات الخميس.

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