بينما يحدثُ ذاك .. يحدثُ هذا

2021/11/26 | 01:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

بينما تذوبُ الكثيرُ من "الشوكولا"

الساخنة، في

فَمِ"المُثَقّفينَ"العاجِيّين..

ويندلِقُ علينا الكثيرُ من الهراء على

لسان "المُحلّلين" السياسيّين..



يجِفُّ

الكثيرُ من لُع

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