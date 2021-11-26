2021/11/26 | 01:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت السلطات الصحية البريطانية عن

القلق الشديد إزاء سلالة جديدة من فيروس

كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا،

مرجحة أن تكون اللقاحات أقل فعالية

ضدها.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية،

الخميس، إن ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تدق ناقوس الخطر بسبب سلالة جديدة من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تدق ناقوس الخطر بسبب سلالة جديدة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).