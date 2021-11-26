2021/11/26 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق اوقفوا العنف ضد المتظاهرين في كوردستان،اطلقوا سراح المعتقلين منهم فورالليوم الخامس على التوالي، تستمر احتجاجات الطلبة والجماهير المستاءة في إقليم كوردستان، وتستمر معها حملات القمع والتنكيل والاعتقالات، التي تقوم بها السلطات بحقهم.



جراء هذه الحملات وقع، ولحد الان، اعداد من الجرحى في صفوف الطلبة والناشطين السياسيين، وهناك اعداد من المعتقلين لدى القوى الأمنية القامعة والتابعة للسلطات المي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوقفوا العنف ضد المتظاهرين في كوردستان، اطلقوا سراح المعتقلين منهم فورا - منظمة البديل الشيوعي في العراق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوقفوا العنف ضد المتظاهرين في كوردستان، اطلقوا سراح المعتقلين منهم فورا - منظمة البديل الشيوعي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).