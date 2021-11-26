2021/11/26 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بضعة أيام، وفي كلمته في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس "بيت العائلة المصرية"، تحدث شيخ الأزهر الإمام الأكبر، أحمد الطيب، عن "الديانة الإبراهيمية"، وهاجمها ووصفها بـ"أضغاث الأحلام"، وقد أحيا الإمام الفاضل بذلك جدلا يثار ويخبو منذ أكثر من عام عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي ملة إبراهيم؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي ملة إبراهيم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).