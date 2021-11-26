بسبب متحور جديد.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول أفريقية

2021/11/26 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا الخميس أنها ستمنع المسافرين من ست دول أفريقية من دخول أراضيها بسبب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب أفريقيا ويرجح أنها أكثر عدوى من سابقاتها.

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