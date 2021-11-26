دعوات لحل الفصائل المسلحة في العراق

2021/11/26 | 04:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ستقود شروط الصدر في تشكيل الحكومة إلى تأسيس مرحلة جديدة في المشهد السياسي العراقي؟

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