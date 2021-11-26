فيديو لسجال حاد بين رونالدو وزميله في أيامه الأخيرة مع يوفنتوس

2021/11/26 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو أن الأيام الأخيرة لكريستيانو رونالدو في يوفنتيس لم تكن جيدة، إذ يوثق لنقاش حاد بين النجم البرتغالي وزميله في الفريق آنذاك خوان كوادرادو، بعد الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريق السيدة العجوز وبورتو البرتغالي في دوري الأبطال الموسم الماضي.

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