حاخام إيراني يزور أميركا ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه اليهود هناك

2021/11/26 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط الحاخام الإيراني، يهودا جيرامي، الضوء على التحديات التي تواجه الإقلية اليهودية في إيران، والذين يقدر عددهم بنحو 20 ألف شخص، فيما يقدر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، بأن عددهم يبلغ 9 آلاف يهودي فقط في إيران، وفق بيانات اللجنة اليهودية في طهران، وفق تقرير نشرته "فويس أوف أميركا".

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